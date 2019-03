Marcus Lieb bleibt Kommandant der Feuerwehr Vogt

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Vogt wurde Marcus Lieb als Kommandant sowie Franz Haller als stellvertretender Kommandant mit überzeugender Mehrheit für weitere fünf Jahre gewählt. Die Feuerwehrleute waren 2018 oft nach Stürmen im Einsatz, heißt es im Pressebericht der Feuerwehr.

Weiter bestimmten die Feuerwehrleute als Mitglieder des neuen Feuerwehrausschusses Michael Eckel, Tobias Binzer, Otto Mauch und Jonas Wucher. Florian Heine wurde zum Schriftführer, zum Kassierer Martin Kotz, als Fähnrich Benedikt Detzel sowie Alfred Dennenmoser und Hubert Rimmele zu Fahnenbegleitern gewählt.

Zuvor hatte Kommandant Marcus Lieb in seinem Jahresbericht auf das Jahr 2018 zurückgeblickt. Durch zwei Neuzugänge umfasst die Mannschaftsstärke der Einsatzabteilung Vogt derzeit 38 aktive Feuerwehrangehörige, darunter zwei Frauen. Die Altersabteilung blieb konstant bei neun Kameraden.

Im Hinblick auf die Einsätze sprach Lieb laut der Mitteilung von einem „normalen Jahr“. Insgesamt wurden die Feuerwehrleute 2018 zu 28 Einsätze gerufen (2017: 23 Einsätze), darunter zehnmal zu Sturmeinsätzen, siebenmal zu sonstigen technischen Hilfeleistungen, zu vier Brandeinsätze, zu zwei Türöffnungen, zu zwei Fehlalarmen durch automatische Brandmeldeanlagen, zu zwei Ölspuren und einem Wasserschaden. Jugendfeuerwehrwartin Maria Neisener berichtete von einem erlebnisreichen Jahr bei der Jugendfeuerwehr. So sind aktuell 14 Jugendliche in der Nachwuchsabteilung aktiv. Neben einem Besuch der Rettungsleitstelle in Ravensburg wurden viele weitere Aktionen unternommen.

In diesem Jahr feiert die Jugendfeuerwehr Vogt ihr 20-jähriges Bestehen.