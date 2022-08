Mann fährt betrunken Auto und muss Führerschein abgeben

Mit etwa 1,6 Promille stoppten Beamte des Polizeireviers Wangen am Dienstagabend einen 29-jährigen Autofahrer bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Wangener Straße in Vogt. Nach einem Alkoholtest musste der Mann sein Auto stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, den Führerschein musste er noch vor Ort abgeben, wie es im Polizeibericht heißt.