Mann aus Vogt legt Feuer in Wohnung und flüchtet

In einem psychischen Ausnahmezustand hat sich am Samstagmorgen ein 34-jähriger Mann in Vogt befunden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann legte in seiner Wohnung Feuer und flüchtete.

Nachbarn konnten den Brand löschen, bevor ein größerer Schaden entstand, wie die Polizei weiter berichtete. Zur Suche nach dem Flüchtigen wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Mann konnte wenig später in der Nähe seiner Wohnung angetroffen werden. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.