Lehrer und Schüler in Vogt müssen improvisieren

Wenn die Sanierung der beiden Schulgebäude in Vogt, die zur Gemeinschaftsschule Waldburg-Vogt gehören, abgeschlossen ist, wird die Gemeinde Vogt dafür etwa 6,2 Millionen Euro investiert haben. Momentan ist nichts an seinem endgültigen Platz, und bis zur Fertigstellung Anfang 2019 ist viel Improvisationsgeschick und Geduld von Schulleitung, Lehrern und Schülern gefordert.

Es ist eine Großbaustelle mitten in Vogt. Der gesamte Schulkomplex mit alter und neuer Schule, in dem normalerweise knapp 200 Schüler unterrichtet werden, wird saniert und umgebaut. Wenn man den Schuleingang in der Baustelle gefunden hat und zur Rektorin der Grundschule Annette Bernhart möchte, findet man sie – nach freundlicher Begleitung eines Grundschülers – hinter einem Holzkabuff, wo sie ihr winziges provisorisches Büro eingerichtet hat. Sie hat die Leitung der Grundschule übernommen, kurz bevor im Jahr 2016 die Sanierung begann . Damit stand sie gleich zu Beginn ihrer Arbeitszeit vor einer Mammutaufgabe.

Die Grundschule ist Bestandteil der Gemeinschaftsschule Waldburg-Vogt, deren Gesamtleitung bei Rektor Armin Schatz liegt, der jedoch in Waldburg sitzt. Dorthin sind momentan auch die Schüler der Klassen fünf bis sieben, die normalerweise in Vogt unterrichtet werden, umgezogen. Die jüngsten Vogter von Klasse eins bis vier durften zwar in Vogt bleiben, mussten aber in der alten Schule untergebracht werden.

Lehrerzimmer im Schülercafé

Momentan ist großes Improvisationstalent gefragt: Das Lehrerzimmer ist im Schülercafé zu finden, die Kernzeitbetreuung im benachbarten Flammenhof und der Chor singt im katholischen Gemeindehaus. Ausweich- oder Besprechungsräume sind Fehlanzeige. Gibt es Probleme mit diesen Einschränkungen? „Es geht erstaunlich gut, obwohl es sehr beengt ist und keine Ausweichmöglichkeit besteht“, freut sich die Rektorin. Man wachse dadurch gut zusammen. Und: „Die Sanierung war einfach nötig“, meint sie. Die Räume waren in die Jahre gekommen, die „neue“ Schule wurde Ende der 60er-Jahre gebaut und ist schon 50 Jahre alt.

„Das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschule erfordert ein anderes Raumkonzept“, erklärt Bernhart. Arbeitsplätze für individuelles Lernen seien genauso erforderlich wie Gruppenräume. Beide Gebäude sollen zudem auf den neuesten Stand auch der digitalen Technik gebracht werden mit Internetanschlüssen in jedem Raum und Laptops – auch schon für die Grundschüler. „Wenn man so was macht, ist auch die Barrierefreiheit wichtig“, ergänzt die Schulleiterin und weist damit auf den Einbau eines neuen Aufzugs hin.

Das alles hat seinen Preis: „Die Maßnahme ist ein großes Projekt für unsere Gemeinde“, erklärt Bürgermeister Peter Smigoc. „Wir gehen bei der neuen Schule von etwa 4,9 Millionen Euro Kosten aus, davon sind allein rund 750 000 Euro für Brandschutz und sonstige baurechtliche Ertüchtigungen. Bei der alten Schule wurde bislang ein Budget von zirka 1,3 Millionen Euro angesetzt“, so Smigoc.

Inbetriebnahme vor Ostern

Wie die sanierten Räume in der neuen Schule wirken und eingerichtet werden, ist schon jetzt teilweise zu sehen, und die Öffentlichkeit konnte sich bereits bei einem Tag der offenen Tür kundig machen. Architekt German Hirschle aus Ravensburg hat für helle Gänge mit ansprechenden Arbeitsnischen und farblich abgestimmten Klassenzimmern gesorgt. „Dank des Engagements aller Beteiligten sind wir bei der neuen Schule nun kurz vor der Inbetriebnahme und dürfen uns auf attraktive, neue, moderne und zeitgemäße Räume und Ausstattung freuen“, meint der Bürgermeister. Diese soll vor Ostern sein, aber die diversen Umzüge sind damit noch nicht beendet.

Es folgt die Sanierung der alten Schule, Baujahr Ende der 50er-Jahre, in der momentan die Jüngsten unterrichtet werden. „Danach wird’s ganz eng“, weiß Rektorin Bernhart. Denn die „ausgelagerten“ Schüler aus Waldburg sollen zurückkehren und müssen sich mit den Grundschülern die Räume in der neuen Schule teilen. So lange, bis auch die alte Schule saniert ist. Das wird voraussichtlich Anfang 2019 sein. Dann wird alles seinen endgültigen Platz finden und auch die Rektorin kann aus ihrem Holzkabuff in schöne neue Arbeitsräume umziehen.