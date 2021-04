Leben im Baumhausdorf: Klimaaktivisten kämpfen weiter für den Altdorfer Wald

Die Waldbesetzung im Kreis Ravensburg sorgt für Kritik aus der Opposition im Landtag. Die Landesregierung riskiere durch ihre abermalige Untätigkeit einen Präzedenzfall für die Region und das gesamte Land zu schaffen, teilte der agrarpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Klaus Hoher, am Dienstag in Stuttgart mit. Wenn eine Versammlung aufgelöst werden müsse, solle dies zeitnah durchgesetzt werden und dürfe sich nicht über Wochen hinziehen. Ansonsten würden in Zukunft immer mehr Aktivisten die gleichen Rechte für sich reklamieren und darauf setzen, dass der Staat schon nicht eingreifen werde, so Hoher. Aus Sicht der FDP stößt die vom baden-württembergischen Umweltministerium beschworene „Verständigungspolitik“ in diesem Fall an ihre Grenzen, wie FDP-Politikerin Gabriele Reich-Gutjahr anfügt. (dpa)