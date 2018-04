Leader unterstützt Betriebe in Vogt und Bodnegg

Zwei Betriebe in der Region haben Leader-Fördermittel des Landes für ihre Bauvorhaben bekommen. Laut Pressemitteilung wird die Modernisierung des Hotelbetriebs im Adler in Vogt wie auch der Neubau einer Fertigungshalle der Firma Sterk-Abbundzentrum in Bodnegg-Rotheidlen gefördert. Beide Projekte hätten das Leader-Entscheidungsgremium mit ihrem Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaft überzeugt, heißt es in der Mitteilung.

Durch die Förderung des Bio-Hotels Adler in Vogt werde der nachhaltige Tourismus in der Region ausgebaut. Auch das ortsbildprägende, denkmalgeschützte Fachwerkhaus bleibe durch die Baumaßnahme für die nächsten Generationen der Öffentlichkeit zugänglich, heißt es in dem Pressetext. Derzeit laufen die Bauarbeiten zur Aufwertung der denkmalgeschützten Fassade und einem Teil des Daches. Des Weiteren wird der gesamte Hotelbereich mit seinen zehn Zimmern modernisiert und neu ausgestattet. Das Bauvorhaben soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein. „Erst durch die Fördermaßnahme können wir die alte Substanz des ehrwürdigen Hauses aus dem Jahre 1800 erhalten und unser Konzept der Nachhaltigkeit auch in den Hotelzimmern verwirklichen“, sagt die Inhaberin des Gasthauses, Nicole Humburg.

Ebenso kann sich das Sterk-Abbundzentrum aus Bodnegg-Rotheidlen über eine Leader-Förderung für den Neubau einer Fertigungshalle freuen. Überzeugt hat das Vorhaben laut Mitteilung durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Region wie auch durch seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Das Unternehmen plane zur Erweiterung des bestehenden Angebots im Holzabbund eine neue Fertigungslinie. Aus regionalem Holz sollen ab Anfang 2019 ökologische, diffusionsoffene Vollholzwände ohne Leim und Chemie gefertigt werden. „Dabei werden naturbelassene, getrocknete Holzbretter kreuzweise geschichtet und zu einer Wand miteinander verpresst und vorgefertigt, so dass das Haus innerhalb weniger Tage vor Ort aufgebaut werden kann“, erklärt Geschäftsführer Klaus Sterk.