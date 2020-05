Wer von Amtzell nach Hannober oder Waldburg radeln will, den leitet die Radwegbeschilderung auf die Gemeindeverbindungsstraße über Schlössle und Hanser. Viele Radler nutzen auch den Radweg an der Kreisstraße 7989 bis auf Höhe Winkelmühle und biegen dann am Haselboscher Holz nach Hanser zur Fahrradstrecke ab. Der Radweg an der K 7989 endet jedoch rund 220 Meter vor dem Abzweig.

Diese Lücke im Fahrrad-Wegenetz soll nun geschlossen werden. Der Ausschuss für Umwelt und Mobilität des Kreistags hat am Dienstag die Planung dafür in Auftrag gegeben. Gebaut werden soll das neue Stück Radweg voraussichtlich im kommenden Jahr – sofern genug Geld da ist. Die 220 Meter Radweg kosten voraussichtlich rund 80 000 Euro.