Kreisweite Initiative für naturnahe Firmengelände treibt erste Blüten

Vor gut einem Jahr hat auf dem Gelände des Unternehmens Quintessence Naturprodukte mit Sitz in Vogt die Auftaktveranstaltung der kreisweiten Initiative für naturnahe Firmengelände stattgefunden. Das Unternehmen hat seither eigenen Angaben zufolge fast alle Rasenflächen in artenreiche Blühflächen umgewandelt.

„Wir bekommen positive Rückmeldungen und erste Anfragen bezüglich der verwendeten Blühmischungen“, wird Udo Massong, Gründer und Mit-Inhaber des Unternehmens, in dem Pressebericht zitiert. Sein Unternehmen ist eines von zehn, das im Landkreis Ravensburg bereits beraten wurde. Mit der umfassenden biodiversitätsfreundlichen Umgestaltung des Firmengeländes habe Quintessence Naturprodukte Vorbildfunktion und werde als „Erfolgsgeschichte“ in die europäische Datenbank von Beispielunternehmen aufgenommen, hießt es in dem Schreiben weiter.

Auch regional sollen die neuen Blühflächen wirken: Dazu werden Informationsschilder angebracht, die das Bewusstsein der Besucher schärfen sollen. Außerdem sollen die Flächen für umweltpädagogische Bildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem BUND genutzt werden.

Ökosysteme erhalten und entwickeln, strukturarme Flächen aufwerten und Biotope vernetzen – begleitet von einer breiten Sensibilisierung und Einbindung der Öffentlichkeit. Mit diesen Zielen der Biodiversitätsstrategie übernimmt der Landkreis Ravensburg eine Vorreiterrolle im Kampf gegen den Verlust der biologischen Vielfalt, so der Pressebericht. Einen besonderen Handlungsschwerpunkt sieht der Landkreis demnach bei Unternehmen und deren Firmengeländen. Hier können dauerhaft oder vorübergehend wertvolle Lebensräume für die heimische Pflanzen- und Tierwelt geschaffen werden.

Auch im zweiten Jahr der Initiative besteht für interessierte Unternehmen die Möglichkeit, eine Beratung für ihr Firmengelände zu einem geringen Selbstkostenpreis in Anspruch zu nehmen. Begleitende Schulungen für Gärtner und Facility Manager werden laufend angeboten.