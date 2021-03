Klimaliste positioniert sich gegen Kiesabbau

Die Klimaliste Baden-Württemberg positioniert sich gegen den geplanten Kiesabbau in der Nähe des Vogter Teilorts Grund. Außerdem solidarisiert sie sich die Klimaliste mit den Waldbesetzern, die seit Ende Februar in Baumhäusern im Altdorfer Wald wohnen. Die rund elf Hektar große Grube würde das Gesamtökostystem Altdorer Wald empfindlich stören, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Ravensburger Ortsgruppe.

„Zentral für uns ist es, unterhalb der 1,5-Grad-Grenze der Klimaerwärmung zu bleiben, damit wir in auch in Zukunft eine lebensfreundliche Atmosphäre haben. Dazu braucht es unsere Wälder. Uns geht es um eine Wirtschaft, die dem Gemeinwohl dient und nicht den Profitinteressen einzelner, auch nicht der Baulobby“, so die Pressemitteilung. „Der Altdorfer Wald sollte tabu sein“, wird Saskia Mayer, die Direktkandidatin der Klimaliste im Wahlkreis Ravensburg/Tettnang bei der Landtagswahl, zitiert.

Die Klimaliste setze sich dafür ein, dass die Bürger über Bürgerräte an Entscheidungen beteiligt werden. Außerdem fordert die Klimaliste Landrat Harald Sievers auf, den Altdorfer Wald zum Landschaftsschutzgebiet zu erklären, wie es bereits eine Petition forderte. Zurzeit wird beim Landratsamt ein solches Verfahren geprüft. „Weiter fordern wir Herrn Ministerpräsidenten Kretschmann auf, zum landeseigenen Altdorfer Wald endlich klar Farbe zu bekennen für die Erhaltung der Lebensraum-Qualität in unserem oberschwäbischen Raum, für den Naturschutz und für den Trinkwasserschutz.“