Kleinlasterfahrer drängt BMW von der Straße ab

Beinahe zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf der B 32 zwischen Amtzell und Ravensburg gekommen, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Fahrer eines Kleinlasters mit Gitteraufbau kam offenbar auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 65-Jähriger konnte mit seinem BMW noch nach rechts ins Bankett ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Amtzell fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Kleinlaster mit Gitteraufbau geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vogt unter Telefon 07529 / 971560 zu melden.