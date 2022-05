Klassische Gitarren Solo-Konzerte in der Kirche

Gitarrenmusik von der Renaissance bis in die Gegenwart erwartet das Publikum am Samstag, 21. Mai, in der ev. Kirche in Vogt und am Samstag, 2. Juli, in der ev. Kirche in Baienfurt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Der Ravensburger Gitarrenlehrer und Gitarrist Thomas Kalkreuth spielt in den Kirchen unter anderem Solowerke berühmter Gitarrenkomponisten aus 500 Jahren und präsentiert Stücke von Gaspar Sanz, Mauro Giuliani und Francisco Tarrega. Auch Eigenkompositionen wie spanische Preludios und Jazz Balladen gehören zum Repertoire des Ravensburger Gitarristen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten aber um eine angemessene Spende.