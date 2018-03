Kirchengemeinden in Vogt und Atzenweiler fusionieren

Die Zukunft der evangelischen Christuskirche in Vogt ist ungewiss. Grund dafür ist die geplante Fusion der zwei evangelischen Kirchengemeinden Vogt und Atzenweiler (Gemeinde Grünkraut). Dass aus den zwei Kirchengemeinden eine einzige werden soll, hatten Vogter und Atzenweiler Kirchengemeinderäte bereits im November 2017 beschlossen. Betroffen von dieser Entscheidung sind rund 2100 evangelische Christen in den Wohnorten Vogt, Grünkraut, Waldburg und Bodnegg.

Vergangenen Sonntag fanden zeitgleich in Vogt und Atzenweiler Gemeindeversammlungen statt, bei denen die Gemeindemitglieder zum einen über die Fusion informiert wurden und zum anderen ihre Meinung zu noch offenen Fragen äußern konnten. Als ein Knackpunkt erwies sich die Frage, welche Gebäude erhalten bleiben sollen. Über die Christuskirche sagte Kirchenpflegerin Birgit Ludwig: „Die Christuskirche in Vogt wird solange erhalten und benutzt, wie es die bis jetzt angesparten Rücklagen ermöglichen.“ Diese Aussage sorgte in Vogt für Beunruhigung und Diskussionen.

Wie Pfarrer Ralf Brennecke ausführte, steht die Frage einer Fusion der beiden Kirchengemeinden seit mehreren Jahren im Raum. Nach vielen Überlegungen hätten sich die Kirchengemeinderäte gegen andere Möglichkeiten des Zusammenschlusses und für eine Fusion entschieden. Über die Beratungen seien die Gemeindemitglieder regelmäßig informiert worden. Den Beschluss fassten beide Gremien am 11. November 2017 einstimmig.

„Ich muss erst fragen: Wo wohnen Sie?“

Motivation für die Entscheidung sei die Situation der rund 500 evangelischen Christen in Waldburg. „Alle haben den gleichen Bürgermeister, aber die einen gehören kirchlich nach Atzenweiler, die anderen nach Vogt“, so der Vorsitzende des Vogter Kirchengemeinderats Hans-Christof Schäfer. Was das im Alltag bedeutet, schilderte anschaulich Pfarrer Brennecke: „Wenn jemand aus Waldburg anruft und sein Kind taufen lassen möchte, muss ich erst fragen: Wo wohnen Sie? Wohnt er in Hannober oder Edensbach, gehört er zur Kirchengemeinde Vogt, wenn er im Hauptort Waldburg wohnt, nach Atzenweiler. Um unsere Kirche zukunftsfähig zu halten, muss sie klar und nah sein. Wenn es zu aufwendig wird, kommen die Menschen nicht mehr.“

Zwei weitere Punkte, die für die Fusion sprächen, seien Finanzen und Personal. „Im Moment ist genug Geld da. Aber wie sieht es in Zukunft aus?“ fragte Pfarrer Brennecke. Er wies auch darauf hin, dass in den nächsten sechs bis acht Jahren 30 Prozent der evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer in den Ruhestand gingen. „Die Kirche kann nicht so weiterfahren wie bisher“, schlussfolgerte er daraus.

Von den rund 800 Mitgliedern der Vogter Kirchengemeinde kamen am Sonntag etwa 30 ins Gemeindehaus. In kleinen Gruppen waren sie auf mehrere Tische verteilt, pro Gruppe saß ein Kirchengemeinderat dabei. Ausgestattet mit Plakaten und Stiften sollten sie drei Fragen diskutieren: Wie soll es mit den Gebäuden weitergehen? Wie soll der Kirchengemeinderat der neuen Kirchengemeinde gewählt werden? Wo sollen welche Gottesdienste stattfinden? Zuvor hatte Kirchenpflegerin Birgit Ludwig über die derzeitigen Planungen informiert: „Für die neue Kirchengemeinde werden folgende Gebäude als ‚gesetzt‘ betrachtet: die evangelische Kirche in Atzenweiler, das Gemeindehaus in Vogt und das Pfarrhaus in Vogt.“ Für Atzenweiler sei ein Erweiterungsbau an der Kirche angedacht. In diesem sollten Räume für den Pfarrer und die Gemeindearbeit, eine Küche und Sanitäranlagen untergebracht werden.

Es gibt auch Kritik und Widerstand

Die Ankündigung der Kirchenpflegerin, dass die Christuskirche in Vogt nur so lange erhalten bleibe, wie dies die Rücklagen ermöglichen, stieß unter den Gemeindemitgliedern auf Widerstand. „Wir können uns ein Aufgeben der Christuskirche nicht vorstellen“, „Emotional ist die Kirche in Vogt sehr wichtig“ war auf den Plakaten zu lesen. Und: „Die Kirche muss im Dorf bleiben!“

Auch die Fusion an sich stellten manche Gemeindemitglieder grundsätzlich in Frage. Das kritisierte Pfarrer Brennecke. Er sprach die Mitglieder seiner Gemeinde direkt an und machte deutlich: „Sie – bei aller Liebe – entscheiden heute nicht darüber, sondern die Kirchengemeinderäte, die Sie vor fünf Jahren gewählt haben. Das ist Demokratie in unserer Landeskirche.“ Die Kirchengemeinderäte würden die Rückmeldungen, die sie bekommen haben, mit in ihre Beratungen nehmen. Im nächsten Schritt werde dann beim Oberkirchenrat in Stuttgart die Fusion beantragt.