Kindergruppe bremst Kultur aus: In Vogt wird Veranstaltungsraum zum Übergangs-Kindergarten

Musik, Theater, Kinderprogramm: Rund 30 Jahre lang gab es in Vogt ehrenamtlich organisierte Kulturveranstaltungen. Doch seit rund drei Jahren müssen die Vogter anderswohin fahren, wenn sie Musiker oder Künstler auf einer Bühne erleben wollen. Das wird nun auch 2023 so bleiben.

Zuerst bremste Corona das lokale Kulturprogramm aus, dann der zu kleine Kindergarten. Weil die Kinderzahlen in der Gemeinde stiegen, musste im Sommer 2021 eine zusätzliche Gruppe eingerichtet werden. Und die zog in den Flammenhof ein – der bis dahin Veranstaltungsort gewesen war. Nun steht fest, dass die Kindergruppe noch ein weiteres Jahr im Flammenhof bleiben wird.

Kindergarten-Neubau dauert länger

Schwere Zeiten für das ehrenamtliche Vogter „Kunst & Kultur“-Team, denn in der Zwischenzeit wird es keine Aufführungen geben. Doch aufgeben ist für das Team derzeit keine Option.

Die Kindergartengruppe sollte eigentlich nur bis Ende 2022 im Flammenhof untergebracht werden. Anschließend sollte sie in den Neubau des Kindergartens Mullewapp umziehen. Dann stellte sich jedoch heraus, dass sich die Fertigstellung des Neubaus verzögert. Deshalb beschloss der Gemeinderat, den Flammenhof bis Ende 2023 für die Kinder zur Verfügung zu stellen.

Das Kultur-Team gibt die Hoffnung nicht auf

Das heißt für die Ehrenamtlichen vom „Kunst & Kultur“-Team ein weiteres Jahr Wartezeit, bis sie wieder Musiker, Kabarettisten oder Theatergruppen im Flammenhof präsentieren können. Frank Völkel ist einer der Ehrenamtlichen. Er erinnert sich: „Die bislang letzte Veranstaltung war im November 2019 ein Klarinettentrio.“

Besonders schade aus seiner Sicht: „Die Unterbrechung kam zu einem Zeitpunkt, als unser Konzept gerade gut funktionierte und wir immer so zwischen 40 und 100 Besucher hatten.“ Ein paar Mitstreiter habe das Team durch die Unsicherheit, ob und wann es weitergeht, verloren. Die Gruppe gebe es aber noch. „Und ich habe die Hoffnung, dass wir 2024 wieder durchstarten können“, sagt Frank Völkel.

Vogter Band „Provinz“ machte erste Schritte im Flammenhof

Immerhin habe man im Team schon einiges geleistet. Und die Ehrenamtlichen seien stolz darauf, dass die inzwischen deutschlandweit bekannte Vogter Band „Provinz“ in ihren Anfangszeiten auf der Bühne im Flammenhof stand – damals noch unter dem Namen „Twins“.

Bürgermeister erklärt die Kindergarten-Entscheidung

„Ich kann den Handlungsbedarf der Gemeinde verstehen“, sagt Frank Völkel. Und Bürgermeister Peter Smigoc erklärt auf SZ-Anfrage, warum die Gemeinde keine andere Lösung sah, als die Kinder im Flammenhof unterzubringen: „Wir haben damals alle Alternativen für die übergangsweise Einrichtung einer Kindergartengruppe geprüft“, sagt er.

Diese hätten aber aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt werden können. Sie seien nicht lang genug verfügbar gewesen, die Räume seien zu klein gewesen, die Sanitärbereiche nicht ausreichend, oder ein Außenbereich habe gefehlt. „Letztendlich kam nur der Flammenhof infrage“, so Smigoc.

Eine schwierige Durchhalte-Phase

Da für die Kindergartengruppe auch datenschutzrechtliche sowie Hygienevorgaben zu beachten seien, sei es nicht möglich, im Flammenhof während der Kindergartennutzung eine zusätzliche andere Nutzung – zum Beispiel für Veranstaltungen – zu ermöglichen, sagt der Bürgermeister. Er erklärt: „Uns war bewusst, dass dies insbesondere für das „Kunst & Kultur“-Team sowie auch für die Vereine, die dort beispielsweise proben oder Versammlungen abhalten, eine erhebliche Einschränkung bedeutet.“

Die Gemeindeverwaltung schätze die Arbeit des Teams sehr. Es sorge mit seinem Engagement und seinen Ideen für ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm und -angebot. „Wir könnten dies als Gemeindeverwaltung in dieser Form nicht leisten. Deshalb sind wir hierfür sehr dankbar und freuen uns umso mehr, dass die Motivation der Gruppe nach wie vor da ist, da dies derzeit sicher eine schwierige Durchhalte-Phase ist“, so Smigoc.

In fremden Räumen ist es schwieriger

Auch das „Kunst & Kultur“-Team hat sich nach alternativen Veranstaltungsräumen umgesehen. Es habe auch ein paar Angebote gegeben, sagt Frank Völkel. Geklappt hat es jedoch mit keinem. In fremden Räumen Veranstaltungen zu organisieren, sei schwieriger als im angestammten Raum, so Völkel. So bräuchten Musiker und Künstler oft spezielle Technik oder beispielsweise einen Starkstromanschluss.

Als Gast in fremden Räumen habe man außerdem oft noch zusätzliche Umbau- oder Reinigungsaufgaben. Das alles habe schließlich zu der Entscheidung geführt, die Kultur-Arbeit ruhen zu lassen, bis der Flammenhof wieder zur Verfügung steht. Es gebe immer Anfragen von Künstlerinnen und Künstlern, sagt Frank Völkel. „Aber wir machen jetzt noch keine Verträge. Erst, wenn wir wieder sicher planen können.“