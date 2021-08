Kiesunternehmer Mohr äußert sich zu Kritik an Abbauplänen im Altdorfer Wald

Der Diplom-Volkswirt Dr. Rolf Mohr (77) ist Senior-Geschäftsführer von Meichle und Mohr mit Sitz in Immenstaad am Bodensee. Sein Großvater hat es im Jahr 1924 gegründet. Mittlerweile ist sein Sohn Oliver Mohr Geschäftsführer des Unternehmens. Die Firma hat mehr als 420 Mitarbeiter an 21 Standorten von Löffingen im Schwarzwald bis Grenis bei Amtzell. An zwei Standorten werden Pflastersteine produziert, an sieben Standorten gibt es Betonwerke, eines davon im schweizerischen Tägerwilen. Das Unternehmen betreibt auch Baustoffrecycling – unter anderem in Grenis. Das Tochterunternehmen in Grenis heißt „Kiesgesellschaft Karsee GmbH & Co. KG“. (ric/knf)