Kiesabbau und Windradbau sollen diskutiert werden

Zu einer Informationsveranstaltung zu den Themen Kiesabbau in Grund und Windradbau im Altdorfer Wald lädt die Gruppe „Aktiv 60+ Vogt“ am Donnerstag, 6. Februar, ins Gasthaus Paradies in Vogt ein. Dort wird zunächst ab 19 Uhr der Film „Impressionen – Der Altdorfer Wald“ von Alexander Knor vorgeführt. Danach gibt es Kurzvorträge von Befürwortern und Gegnern.

Wie der Veranstalter in der Ankündigung schreibt, lehnen viele Menschen, die rings um den Wald wohnen, jeden Eingriff in den Baumbestand kategorisch ab. Für sie gelte, die wichtigen Funktionen des Waldes als CO2-Binder, Sauerstoffprodzent, Trinkwasserspeicher und Naherholungsgebiet so zu erhalten, wie sie sind. Rodungen wegen des geplanten Kiesabbaus oder für den Bau von Windrädern würden nicht akzeptiert.

Andererseits sei man für schnellen Wohnungsbau, weil er dringend notwendig ist. Dafür brauche man auch in Zukunft ausreichend Kies. Auch würden Maßnahmen gefordert, die den Klimawandel möglichst aufhalten. Dafür müssten jedoch auch die alternativen Energien ausgebaut werden. Die Frage laute daher: Kann man bei diesen Interessenkonflikten Kompromisse erreichen?

Zur Aufarbeitung solcher Fragestellungen dienen laut Veranstalter zehnminütige Verlautbarungen, die nach der Filmvorführung abgegeben werden. So erklärt der Biologe Roland Banzhaf, warum der Wald als Ganzes besonders schützenswert erscheint. Wilfried Franke, Direktor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, erläutert, warum der Kiesabbau bei Grund und weitere Windräder im oder am Wald notwendig sein könnten.

Die Contras hierzu kommen von der Schutzgemeinschaft Altdorfer Wald und von „BREMN“, den Gegnern des Windradbaus bei Heißen. Nach den Statements ist eine kurze Pause vorgesehen, bevor die Veranstaltung mit einer Fragerunde fortgesetzt wird.