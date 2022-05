Keine leeren Regale im Vogter Sozialladen

Der Lebensmittelladen „Solisatt“ in der Schulstraße 10 in Vogt ist mittwochs von 17 bis 17.45 Uhr und samstags von 10 bis 10.45 Uhr geöffnet. Das Team nimmt gerne haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Linsen, H-Milch, Mehl, Zucker und Hygieneartikel für den Sozialladen an. Diese Spenden können zu den Öffnungszeiten abgegeben werden.