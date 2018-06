Sachschaden von rund 4000 Euro ist am Mittwoch gegen 13.15 Uhr im Kreisverkehr zur Wangener Straße in Vogt entstanden, teilt die Polizei mit. Eine 82-Jährige fuhr auf der Landesstraße 325 in Richtung Kreisverkehr und übersah eine 46-jährige Autofahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden niemand verletzt.