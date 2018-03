Kameruner erlebt erste Fasnet - mit Häs und Trommel

„Alle Fotografen haben nur noch Augen für ihn. Für uns interessiert sich kein Mensch mehr“, sagt Frank Völkel und lacht. Seine Trommlergruppe in Vogt hat einen jungen Mann aus Kamerun aufgenommen – und der ist mit seinem Häs und der großen Basstrommel zum Hingucker auf den Fasnetsveranstaltungen geworden. Hinter dem gemeinsamen Musizieren steckt aber noch mehr: eine kleine, aber erfolgreiche Geschichte über Integration.

Es ist der Tag der Vogter Dorffasnet. Die „Allgäu Drumheads“ haben sich schon vormittags getroffen, um sich auf den Umzug einzustimmen. Eine fröhliche Gruppe sitzt um den großen Tisch herum – mittendrin Basile Tschaffo. Seit drei Monaten ist der Kameruner bei den Trommlern dabei und erlebt jetzt seine erste Fasnet als aktives Vereinsmitglied. Umzüge, Häser, Narrenrufe – das ist alles ziemlich neu für den 28-Jährigen. In seiner Heimat hat es so etwas nicht gegeben. Und doch fühlt er sich schon ganz wohl in den Reihen der „Allgäu Drumheads“: „Es ist wie eine Familie“, sagt Basile und macht eine Handbewegung, die die ganze Tischgemeinschaft einschließt.

Beim Nebenmann schauen

Und genau so soll es auch sein, sagt Zugführer Udo Wipper. „Wir versuchen, alle mitzunehmen“, sagt er. „Bei uns kommt es nicht auf Perfektionismus an, sondern aufs Dabeisein.“ Deshalb ist es auch nicht schlimm, wenn Basile noch kein Trommler-Profi ist.

„Wer es noch nicht so gut kann, schaut einfach bei seinem Nebenmann oder seiner Nebenfrau“, erklärt die Tischgemeinschaft. Denn die „Allgäu Drumheads“ müssen nicht nur trommeln, sondern auch im Takt marschieren können. Und Zugführer Udo Wipper hat noch einige choreografische Sondereffekte auf Lager: „Manchmal formen wir eine Schnecke oder einen Stern, oder wir laufen ins Publikum.“

Die Idee, den jungen Mann aus Kamerun in den Verein aufzunehmen, hatte Frank Völkel. Basile arbeitet seit knapp zwei Jahren in Völkels Firma im Bereich Fahrzeugaufbereitung. Zu Hause habe er zwar die Schule besucht, doch Arbeit zu bekommen, sei schwierig gewesen, berichtet der Kameruner. Jetzt ist er froh, einen Job gefunden zu haben. „Er ist ein toller und zuverlässiger Mitarbeiter“, lobt Völkel. Weil Basile noch in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Waldburg untergebracht war, half der Freundeskreis, eine Wohnung in Vogt zu organisieren. „Ich kriege mit, mit welchen Dingen er zu kämpfen hat und möchte ihm helfen“, sagt Frank Völkel – Basiles Asylantrag läuft nun schon seit drei Jahren.

Am Montag auch in Ravensburg

Solcherlei Sorgen treten in den kommenden Tagen vielleicht etwas in den Hintergrund – Basiles Terminkalender zumindest ist voll. Nach erfolgreich absolvierter Vogter Dorffasnet stehen für die „Allgäu Drumheads“ am Rosenmontag gleich zwei Narrensprünge auf dem Programm: vormittags in Ravensburg und nachmittags in Wangen. Da wird der Kameruner bestimmt wieder einige Blicke und Kamera-Objektive auf sich ziehen.

Wie Fasnet zur Integration beitragen kann