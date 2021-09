Bei den Armen kommen Hilfstransporte mit Bekleidung derzeit kaum an

Das Vogter Kleiderstüble in der Schulstraße 10 ist momentan jeden Donnerstag von 10 bis 17 Uhr durchgehend geöffnet. Alle Interessierten können dort einkaufen. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich bei Gisela Löchner melden, per E-Mail an GKLoechner@t-online.de