In Vogt ist im September Bürgermeisterwahl

In Vogt findet am 30. September dieses Jahres die Bürgermeisterwahl statt. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Der Termin für einen eventuellen zweiten Wahlgang wurde auf den 14. Oktober festgelegt. Amtsinhaber Peter Smigoc will für eine weitere Amtszeit kandidieren.

Die Stelle soll Ende Juli im Staatsanzeiger und auf der Homepage der Gemeinde ausgeschrieben werden. Ab dem Zeitpunkt der Ausschreibung können Interessierte ihre Bewerbung einreichen. Die Einreichungsfrist endet am 3. September, 18 Uhr. Der Gemeinderat hat auch schon den Termin für eine Bewerbervorstellung festgelegt: Diese soll am 20. September in der Sirgensteinhalle stattfinden.

Der amtierende Bürgermeister von Vogt, Peter Smigoc, trat sein Amt im Dezember 2002 erstmals an und wurde im Dezember 2010 wiedergewählt. Seine aktuelle Amtszeit endet im Dezember 2018. Er werde für eine weitere Amtszeit kandidiere, so Smigoc auf Anfrage der SZ.