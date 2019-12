HCL Vogt kommt im Pokal eine Runde weiter

Mit lediglich acht Feldspielern sind die Handballer des HCL Vogt im Pokal gegen den Bezirksliga-Tabellenführer HCL Vogt angetreten. Der deutliche Sieg war daher nicht so zu erwarten. Der HCL steht damit im Viertelfinale. Einen weiteren Heimsieg feierte der TV Weingarten in der Bezirksklasse.

Bezirkspokal, 3. Runde: HCL Vogt – MTG Wangen II 30:20 (13:10). – Vogt hatte ein gemischtes Team aus den ersten beiden Mannschaften sowie der A-Jugend ins Rennen geschickt. Dass in der gelben Vogter Allgäutorhalle kein Harz erlaubt ist, machte den Gästen doch sehr zu schaffen. Anfangs vergaben die Vogter klare Möglichkeiten, Wangen kam zum 5:5. Binnen fünf Minuten zog der HCL aber auf 10:5 davon, erste Schwierigkeiten beim Abschluss der Wangener waren erkennbar. Der Pausenstand von 13:10 war ein erster Indikator für Vogt, das was drin ist gegen den Favoriten. In der Abwehr kämpfte Vogt weiter energisch, vorne traf der agile Stephan Culjak zum 15:11 und 18:12. Bei Wangen waren erste Anzeichen von Resignation zu erkennen. Bis zur 50. Minute zog der HCL sein Angriffsspiel durch und auf 22:14 davon. Damit war die Partie entschieden.

HCL: Khater; Schmucker, Schmid (1), Merturi (1), Schäle (3), Geyer (5), Pilz (3), Buemann (1), Zembrod (5), Culjak (11).

Bezirksklasse: SG Ulm & Wiblingen II – TV Weingarten 27:31 (17:12). – Beim Tabellenletzten Ulm waren die Voraussetzungen für den TV Weingarten gut: 13 Spieler, davon drei Linkshänder, standen Trainer Uwe Bittenbinder und dem verletzen Teamkapitän Niklas Zülke zur Verfügung. Doch vor allem in der ersten Halbzeit hatten die TVW-Spieler Probleme in der harzfreien Halle. In der Abwehr war Weingarten zu zaghaft und warf vorne leichtfertig die Bälle weg, sodass es bereits nach zwei Minuten 3:0 für die SG stand. Danach kam der TVW besser ins Spiel und glich in der siebten Minute durch einen Siebenmeter aus. Als sich Ulm auf 10:7 absetzen konnte, nahm Bittenbinder seine erste Auszeit. Das Spiel plätscherte vor sich hin, da keine Mannschaft wirklich Akzente setzen konnte. Dann bekam der TVW innerhalb einer Minute drei Zeitstrafen und war nur noch zu dritt auf dem Feld. Ulm nutzte das aus und führte zur Pause mit 17:12.

In der zweiten Halbzeit verbesserte Weingarten seine Wurfquote, stand in der Abwehr stabiler und glich in der 47. Minute aus. Zweimal schaffte es die SG noch, vorzulegen. Aber nach einem Fünf-Tore-Lauf und einer perfekten Siebenmeterquote von Stefan Franz zogen die Weingartener in der 53. Minute vorentscheidend auf 28:23 davon. Die TVW-Spieler sind sich aber bewusst, dass die Leistung aus der ersten Halbzeit gegen den Tabellenführer Vogt am Samstag nicht reichen wird. In der Tabelle liegt der TVW auf Platz fünf, hat aber zwei Spiele weniger absolviert als die HSG Langenargen-Tettnang und die TSG Leutkirch.

TVW: Baur, Nuffer; Wiedemann (3), Lohrmann (3), Dörr (1), Pfau (1), Stieger (6/2), Felcini (2), Franz (9/5), Schoch (1), Eitel (3), Kiner, Mühlbauer (2).