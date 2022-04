HCL Vogt kämpft den Tabellenzweiten nieder

Die Handballer des HCL Vogt haben in der Bezirksliga ein intensives Heimspiel gegen die HSG Langenau/Elchingen II knapp mit 26:23 (13:10) gewonnen. Die Gäste kassierten 14 Zeitstrafen – die Vogter dagegen stellten sich laut ihres Trainers Ivan Culjak viel besser auf die harte Linie der beiden Schiedsrichter ein.

Die Vorzeichen waren aus Vogter Sicht nicht optimal. Einige Spieler waren laut Culjak nach der Partie in Laupheim angeschlagen oder sogar verletzt, andere waren grippegeschwächt oder hatten wegen der Prüfungsphase kaum trainiert. Kurz vor Beginn der Partie klagte Spielmacher Stephan Culjak zudem noch über Probleme beim Auftreten. „Mit anderen Worten: Kein Rückraumspieler war beschwerdefrei“, sagte Ivan Culjak.

Für den Trainer stand daher die Gesundheit seiner Spieler im Vordergrund, trotz der Tabellensituation – Vogt ist Vorletzter – und trotz des ambitionierten Auftretens der Gäste. Die HSG hat den Aufstieg im Blick, war sich der Heimstärke des HCL durchaus bewusst, hatte zwei Punkte aber dennoch fest eingeplant. Zum einen hatte Langenau/Elchingen aber Probleme mit den starken Vogtern, zum anderen mit der klaren Linie der beiden Schiedsrichter aus Lustenau. Das junge Schiedsrichtergespann hielt seine klare Linie trotz zahlreicher Einwände von der Seitenlinie bis zum Schluss durch. „Das konnten oder wollten die Gäste nicht verstehen“, meinte Culjak. Seine Spieler hätten dagegen schnell verstanden, dass Langenau der Gegner war und nicht die Unparteiischen. Zu sehen war das auch daran, dass die Vogter nur zwei Zeitstrafen kassierten.

Der HCL hatte den besseren Start, nutzte seine Überzahlsituationen und führte mit 7:3. Die HSG-Spieler waren sichtlich verärgert, steigerten sich aber und verkürzten auf 9:10. Vogt vergab einige gute Möglichkeiten. Doch abermals in Überzahl erhöhte Vogt bis zur Pause auf 13:10. Nach der Kabinenansprache hatte der HCL seine beste Phase und vergrößerte den Vorsprung auf 17:11. „Wir wussten, dass heute etwas gehen könnte“, sagte Culjak. Doch der HCL wusste auch um die Kräfteverhältnisse auf der Bank. Es war klar, dass Vogt das Tempo nicht durchstehen würde.

So kam es auch: Langenau/Elchingen traf trotz weiterer Strafzeiten, während Vogt viele Würfe vergab. In der 46. Minute stand es daher 19:19. Wie gegen Lustenau und Lehr drohte Vogt trotz einer Führung eine weitere Niederlage. Sieben Minuten vor Schluss hieß es 22:22. Angeführt vom angeschlagenen Routinier Marco Pilz (fünf Tore in den Schlussminuten) und durch starken Kampf in der Abwehr holte sich der HCL aber die vorentscheidende 25:22-Führung. So holten sich die Vogter in der eigenen Halle doch die beiden wichtigen Punkte.