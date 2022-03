HCL Vogt hat das Siegen nicht verlernt

Mit gemischten Gefühlen blicken die Handballer des HCL Vogt auf die beiden Nachholspiele in der Bezirksliga zurück. Unter der Woche boten die Männer ein couragiertes Spiel gegen den HC Lustenau und waren laut ihres Trainers Ivan Culjak „mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar besser“. Das Spiel ging aber mit 21:23 verloren. Besser machte es Vogt am Wochenende gegen die SG Ulm & Wiblingen. Gegen den Tabellendritten gewann Vogt mit 33:28 (16:11).

Gegen Lustenau hatte Vogt zur Pause mit 13:10 geführt, in der zweiten Halbzeit aber nur noch acht Treffer geschafft. „So fühlen sich Niederlagen richtig bitter an“, meinte Culjak. Nach mehr als zweieinhalb Jahren verloren die Vogter mal wieder ein Heimspiel – vor allem wegen einer schlechten Chancenverwertung.

Nach zwei Niederlagen wollte es der HCL gegen die SG Ulm & Wiblingen besser machen. Und das klappte in der Allgäutorhalle auch. Die großgewachsenen Spieler der Gäste sorgen in dieser Saison speziell auf der linken Seite für Gefahr, zudem warnte Vogts Trainer Culjak vor den schnellen Abschlüssen. Wiblingen erwischte in Vogt den klar besseren Start, beim Stand von 1:5 nahm der HCL früh seine erste Auszeit. Die Vogter bissen sich rein, glichen zum 6:6 aus und steigerten sich in der Abwehr. Simon Khater war ein wichtiger Rückhalt für den HCL, der sich auf 12:9 absetzte. Zur Pause führten die Gastgeber sogar mit 16:11.

Die Vogter hielten ihren Vorsprung, als die SG auf 20:23 verkürzte, legten die Gastgeber einen 6:0-Lauf hin – in der 51. Minute hieß es 29:20. Vogt hatte die Partie fest im Griff, doch die Spieler des HCL waren in den Schlussminuten zu hektisch, leisteten sich leichte Ballverluste im Angriff und ließen die Gäste herankommen. Beim Stand von 24:30 musste eine Auszeit her, um den sicher geglaubten Sieg nicht zu gefährden. Vogt belohnte sich anschließend für die Energieleistung und sicherte sich den Heimsieg. „Drei Spiele binnen acht Tagen hinterlassen ihre Spuren“, meinte Culjak. Nun steht ein spielfreies Wochenende an.