Handballer des TSB Ravensburg bleibt Tabellenletzter

Der HCL Vogt hat sich den Sieg im Derby der Handball-Bezirksliga gesichert, der TSB Ravensburg bleibt siegloses Schlusslicht. Der Aufsteiger Vogt setzte sich in der Allgäutorhalle gegen die Rams mit 20:17 (10:11) durch. In der 21. Minute führten die Ravensburger mit vier Toren (10:6) – in den folgenden 39 Minuten gelangen dem TSB aber nur noch magere sieben Treffer. Zu wenig, um in der Bezirksliga bestehen zu können.

Bis Mitte der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie. Dann zogt Ravensburg von 5:5 auf 10:6 davon – auch weil Vogt zwei Zeitstrafen kassierte. Doch nach der Vogter Auszeit lief beim TSB nicht mehr viel zusammen. Der HCL verkürzte vor der Pause durch Konstantin Geiger und Rückkehrer Roland Nreca auf 10:11. Nach dem Seitenwechsel glich Marco Pilz aus. Julian Langlois legte für die Gäste in der 38. Minute zum 13:12 vor, doch in Überzahl drehte Vogt auf und ging mit 16:13 in Führung. Davon erholten sich die Ravensburger nicht mehr. Die Vogter boten attraktiven Tempohandball und standen in der Abwehr sicher. Christian Herter, der den TSB-Spielertrainer Maximilian Ober auf der Bank unterstützte, versuchte mit einer Auszeit in der 43. Minute dagegen zu steuern. Vergeblich.

Ravensburg konnte sich vor rund 100 Zuschauern auch in den Schlussminuten nicht mehr steigern, Vogt hielt in der Abwehr zusammen und erhöhte durch den Siebenmeter von Marco Pilz vorentscheidend auf 19:16. Eine weitere Ravensburger Auszeit und die Umstellung auf eine offene Deckung brachten dem TSB auch nichts mehr. Stephan Culjak traf noch zum 20:16, ehe Justin Trommeshauser aus Ravensburger Sicht den Schlusspunkt zum 17:20 setzte. Die Rams sind jetzt voll im Abstiegskampf angelangt. Dabei wollten die Ravensburger in der Spitzengruppe der Bezirksliga mitmischen. Mit einer Offensive wie in Vogt – und auch in den vergangenen Spielen – kann das nicht funktionieren.