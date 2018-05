Ein 53-jähriger Mercedesfahrer ist am Dienstag gegen 16.30 Uhr zwischen Mosisgreut und Eggenreute in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei berichtet, war die Fahrbahn mit Hagel bedeckt gewesen. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug, welches in einen Graben gerutscht war, musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.