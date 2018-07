Geplatzte Werkrealschule sorgt für Unmut, lässt aber auch Hoffnung

Die Zitterpartie um eine gemeinsame Werkrealschule für Waldburg und Vogt ist zu Ende – mit negativem Ausgang für das kommende Schuljahr (die SZ berichtete). Das hat in den Kommunen für viel Unmut gesorgt. Dennoch wird von beiden Seiten eine enge Kooperation angestrebt.

Der Gemeinderat in Vogt befürwortete rasch und einstimmig eine Zusammenarbeit der beiden Schulen Waldburg und Vogt auf der Basis der bestehenden Konzeption und beauftragte die Verwaltung, dafür einen Kooperationsvertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren vorzubereiten.

Gemeinderat Peter Geiger (UB) machte seinem Frust über die Ablehnung der Werkrealschule Luft. Immerhin handele es sich um ein Einzugsgebiet von rund 11 000 Einwohnern, das jetzt einen weißen Fleck in der Schullandschaft bilde. „Wir sollten das Ziel Werkrealschule nicht aus den Augen lassen”, forderte Geiger. Der Kooperationsvertrag mit Waldburg müsse sein, um beide Hauptschulstandorte zu sichern.

Stellungnahme

Peter Geiger und seine Fraktionskollegen Alfred Dennenmoser, Alfred Haller, Dr. Frank Kirchner, Max Scharpf, Lothar Sonntag und Edi Welle haben ihrer Enttäuschung über die Ablehnung Waldburgs als Werkrealschule in einem Brief an die SZ Luft gemacht. Die drei Schulgemeinden Schlier, Waldburg und Vogt hätten sich zu einer Hauptschule zusammengeschlossen, um gemeinsam die Voraussetzungen für das Projekt „Neue Schulperspektiven für die Hauptschulen Vogt, Waldburg und Schlier“ zu ermöglichen, heißt es da.

Mit Vertretern des Schulamtes in Markdorf und des Regierungspräsidiums Tübungen seien die Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Realisierung der Werkrealschule besprochen und zur Prüfung vorgestellt worden. Den Gemeinden, Schulleitern und Eltern sei von deren Vertretern Hoffnungen gemacht worden, dass der Antrag zur Werkrealschule der richtige Weg für den Erhalt von Hauptschulen sei und von der Regierung unterstützt werde. „Trotz aller Mühen konnte die erforderliche Zweizügigkeit mit den Erstschulanmeldungen nicht erreicht werden. Und somit blieb auch die in Aussicht gestellte Sondergenehmigung für die Werkrealschule vom Schulamt aus,“ bedauern die Gemeinderäte der Unabhängigen Bürger Vogt.

Auf weitere wichtige Argumente von Elternvertretern, Rektoren und Gemeinden, die für eine Werkrealschule sprechen, sei das Regierungspräsidiums nicht eingegangen heißt es in der UB-Stellungnahme weiter. Die Absage mache deutlich, dass „alle Hoffnungen und gemeinsamen Perspektiven auf einem Sockel von falschen Aussagen und enttäuschtem Vertrauen in unsere Bildungspolitik und deren Vertreter aufgebaut wurden.“

Nun fragen sich die UB-Räte: „Ist man bewusst in Sicherheit gewogen worden, um einen möglichen aussichtsreichen Kandidaten für eine Werkrealschule aus dem Rennen zu nehmen?

Trügerische Sicherheit

Was ist weiteres Engagement noch wert? Wie ernst werden die Zukunftssorgen und Bedenken von Eltern und Gemeinden genommen? Ist Bildungspolitik nicht auch Familienpolitik und sind die Familien nicht die Säulenträger unserer Gesellschaft?

Trotz aller Enttäuschung, so mahnen die UB-Räte, sollten die Menschen in den betroffenen Gemeinden nicht in „Hoffnungslosigkeit und Resignation" versinken und „weiter für die Werkrealschule in unserer Region kämpfen“.

Schulbus ist nicht schuld

„Wir alle wollen einen Fortbestand unserer ländlichen Schulen und wissen, dass so eine Kooperation auch mit Kosten verbunden ist“, erinnert Peter Geiger angesichts der Debatte um die Schülerbeförderung im Waldburger Gemeinderat. Er als Vogter Gemeinderat betrachte es als selbstverständlich, sich an den Kosten der Schülerbeförderung zu beteiligen. Diese Kosten müssten nun, nach dem Beschluss der Gemeinde Waldburg, eine Kooperation mit der Hautschule Vogt einzugehen, ermittelt werden.

Laut Geiger sind es aber nicht die Schulbuskosten, welche die Schulkooperation ins Wackeln bringen, sondern allein „die leeren Versprechungen unserer Schulverwaltung, in unserem ländlichen Raum mit über 11 000 Einwohnern, eine Werkrealschule einzurichten".

Da die Lehrpläne in der Werkrealschule identisch mit denen der Hauptschule sind, denkt Geiger, „dass wir ohne große Nachteilte noch kurze Zeit auf eine Genehmigung warten können. Wir haben daher auch die Bitte an die Eltern unserer Schüler, sich zu unserer Schule zu bekennen und Ihre Kinder nicht auf einer Werkrealschule anzumelden.“ Dann sei „die Reihe wieder am Oberschulamt und der genehmigenden Behörde, unseren Antrag nochmals zu überprüfen und uns die Grundlage für den Fortbestand einer ländlichen Bildungseinrichtung zu gewährleisten,"