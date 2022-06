Gathof gewinnt Rally de Romagna

Der Vogter Mountainbikeprofi Daniel Gathof hat sich auf der Königsetappe der Rally de Romagna das gelbe Trikot geholt und es bis zum Schluss verteidigt. An der Rally de Romagna in Riole Terme/ Italien bestritten an die 300 Radsportler aus aller Welt über fünf Tage 260 Kilometer und knapp 8000 Höhenmeter. Nachdem es an den letzten nationalen Rennen zwar für drei Top10 Ergebnisse langte, kam der Sieg dennoch überraschend.

Auf der ersten kurzen Etappe sollte es für Gathof noch nicht so rund laufen. Hitze und auch ein kurzes spritziges Rennen mit nur 20km waren nicht nach seinem Geschmack, so dass der Radprofi in Diensten des KJC Ravensburg e.V. auf Platz acht landete.

Schon am Tag darauf stand dann aber die Königsetappe mit 77km und etlichen steilen Anstiegen auf dem Programm. An die Hitze war Gathof nun gewohnt auch die Länge kam ihm entgegen. Recht schnell formierte sich eine Spitzengruppe die sich auf dem Weg zum höchsten Punkt immer weiter dezimierte. „Ich hatte einen guten Rhythmus und auch meine Erfahrung mit vielen harten Rennen zahlte sich aus“, so Gathof zur Etappe. Hier hängte er zur Halbzeit dann den bis dato Gesamtführenden Marco Francioni ab und sicherte sich neben dem Etappensieg auch das gelbe Trikot mit gerade einmal 13 Sekunden Vorsprung.

Da die folgenden Etappen nicht mehr ganz so lange von der Distanz waren aber dennoch schwer vom Charakter, war klar dass das Ziel ist die Gesamtführung auszubauen. Mit cleverer und taktischer Fahrweise gelang dies Gathof auch und es standen nochmals ein zweiter sowie dritter Etappenrang zu Buche. Hier erreicht Gathof das Etappenziel jeweils Zeitgleich mit den Siegern.

Der letzte Tag war dann nochmals kurz und knackig, das Zeitpolster in der Gesamtwertung aber hoch. Eine kurze Unaufmerksamkeit mit folgendem Sturz sorgte aber für ungewollte Spannung da Gathof hier den Anschluss an die Spitze verlor. Die Kräfte waren ebenfalls ziemlich am Ende und so musste sich der KJC Radsportler nochmals ordentlich plagen, bis drei Kilometer vor Ziel die beruhigenden Nachricht eines Betreuers kam, dass der Abstand nicht allzu groß sei. Somit langte ein zehnter Rang zum Abschluss für den verdienten Gesamtsieg.

„Es ist immer schön ein Rennen zu gewinnen, aber eine Rundfahrt hatte ich jetzt schon lange nicht mehr abgeräumt. Da auch die letzten Rennen nicht wie gewünscht liefen, tut dieser Sieg unheimlich gut“, so Gathof zu seine Erfolg.