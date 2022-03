Fußgänger bei Unfall mit Auto verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 63 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 19.30 Uhr in der Schachenstraße in Vogt erlitten. Das berichtet die Polizei. Ein 65-jähriger Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug links abbiegen wollte, übersah den Mann. Der Autofahrer erfasste den Fuißgänger mit der Fahrzeugfront. Der 63-Jährige stürzte zu Boden. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand nach Mitteilung der Polizei kein Sachschaden.