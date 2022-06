Frühjahrskonzert mit Taktstockübergabe der Musikkapelle Vogt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach pandemiebedingter Pause veranstaltete voller Erfolg der Musikverein Vogt am Samstag, 4. Juni das Frühjahrskonzert mit Taktstockübergabe in der Sirgensteinhalle in Vogt.

Das Konzert wurde durch die Jugendkapelle Schlier-Vogt unter der Leitung von Andreas Vogler eröffnet. Die Jugendkapelle zeigte ihr Können mit den Stücken „Alliance“ und „Music from Wicked“.

Anschließend nahm die Musikkapelle Vogt auf der Bühne Platz. Herr Rainer Schollenberger dirigierte die Musikkapelle an diesem Abend zum letzten Mal. Mit einem Marsch und einem Swing-Fox konnten sich die Konzertbesuchenden und vor allem die Musikerinnen und Musiker an all die schönen und erfolgreichen Momente mit dem scheidenden Dirigenten Rainer Schollenberger erinnern und Revue passieren lassen.

Nach den zwei Stücken richtete das Vorstandsmitglied des Musikvereins Herbert Präg große Dankesworte an den ehemaligen Dirigenten Rainer Schollenberger, der die Musikkapelle die letzten fünf Jahre musikalisch leitete. Ebenfalls bedankte Herbert Präg sich bei Rainer Schollenberger für sein großes Engagement für die Jugendarbeit und vor allem für die Jugendausbildung in Vogt. Die Vorstandsmitglieder überreichten ihm ein persönliches, an die Musikkapelle Vogt erinnerndes Abschiedsgeschenk in Form eines Tambourstabes. Der darauffolgende langanhaltender Applaus der Konzertbesuchenden gebührte dem ehemaligen Dirigenten Rainer Schollenberger.

Im dritten Konzertteil stellte sich unter dem Motto „ROCK & POP meets MUSICAL“ der neue Dirigent Kaan Kara dem Publikum vor. Und das mit Erfolg, wie der begeisterte Applaus der zahlreichen Konzertbesuchenden bezeugte. Herbert Präg bedankte sich ebenso beim neuen Dirigenten Kaan Kara, dass er sich für die neue Herausforderung entschieden hat und freut sich mit den Musikerinnen und Musikern auf die gemeinsame Zeit mit neuen Ideen, Impulsen und ganz viel Spaß beim gemeinsamen Musizieren.

Der Konzertabend endete mit Dankesworten von Herbert Präg an all diejenigen, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben, bei den Musikerinnern und Musikern für den Probeaufwand und bei allen Konzertgästen fürs Kommen und den ausgiebigen und herzlichen Applaus.