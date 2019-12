Mitglieder der neuapostolischen Gemeinde Ravensburg sammelten im Monat November Lebens- und Pflegemittel, um den Kunden im Sozialladen Solisatt in Vogt eine Freude in der Adventszeit zu bescheren. Die Kolpingsfamilie Vogt ist eine Gemeinschaft, die Solidarität und soziales Engagement in der Gemeinde und in der einen Welt leben will.

Dabei ist das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ ein Anliegen. Menschen mit geringem Einkommen können im Sozialladen vielfältige Produkte zu niederen Preisen einkaufen. Der Vorsteher der neuapostolischen Gemeinde Ravensburg, Achim Kopp (Zweiter von rechts), überbrachte Ende November nicht nur die „Hardware“, sondern zur großen Freude der Vorsitzenden Maria Wucher und ihrer Mitarbeiterin Hildegard Wieland auch einen Scheck in Höhe von 500 Euro, den das Hilfswerk der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland beigesteuert hat.