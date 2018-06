Frauen laufen zum 17. Mal in Vogt

In Vogt findet am Sonntag die 17. Auflage des Laufsport-Linder-Frauenlaufs statt. Was im Mai 2000 bescheiden anfing, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer weit über die Grenzen Oberschwabens bekannten Veranstaltung. Der Stand der Voranmeldungen lag zu Wochenbeginn bereits bei mehr als 470 Teilnehmerinnen.

Da die Wetterprognosen wieder von guten äußeren Bedingungen ausgehen, ist laut Mitteilung mit einer Teilnehmerinnenzahl von mehr als 600 zu rechnen. Von den Läuferinnen, die in der Vergangenheit in der Siegerliste ganz weit oben zu finden waren, hat sich nach aktuellem Stand Elvira Rölli (SV Birkenhard) angemeldet. Sie ließ am vergangenen Sonntag in Ulm beim Einstein-Halbmarathon in 1:33,54 Stunden und Platz eins in ihrer Altersklasse aufhorchen. Ebenso wird Lokalmatadorin Uschi Bergler, die zuletzt mit starken Berglaufergebnissen aufwartete, am Start sein.

Seit Jahren steht in Vogt jedoch der Spaß am Laufen, Walken oder Nordic Walken in der Gemeinschaft im Vordergrund, was auch in den verschiedenen Teamwertungen zu Ausdruck kommt. Das Voranmeldeportal ist bereits geschlossen. Es besteht jedoch die Möglichkeit der Nachmeldung am Sonntag zwischen 8 und 9 Uhr. Nachgemeldete Teilnehmerinnen erhalten dasselbe Leistungspaket wie Voranmelderinnen – etwa die traditionelle Rose für alle, die ins Ziel kommen.

Um 9.45 Uhr gibt es ein professionelles Aufwärmtraining, um 10 Uhr wird der Lauf im Sportstadion Vogt gestartet, wo die Teilnehmerinnen nach einer Distanz von etwa sieben Kilometern wieder zum Zieleinlauf erwartet werden. Gewertet wird separat nach Laufen, Walking und Nordic Walking, wobei die jeweils drei Erstplatzierten jeder Altersklasse laut Ankündigung mit Sachpreisen belohnt werden.

Zusätzlich wird unter allen Zieleinläuferinnen ab 18 Jahren ein dreitägiger Aufenthalt für zwei Personen in einem Wellness-Hotel verlost. Wie immer wird die Veranstaltung von der Leichtathletikabteilung des SC Vogt und Angehörigen anderer Abteilungen organisiert und betreut. Die Siegerehrung ist ab etwa 11.45 Uhr in der Sirgensteinhalle.

Weitere Informationen sowie sämtliche Organisationshinweise gibt es im Internet unter:

www.laufsport-linder.de