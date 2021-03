Frauen bestehlen 85-Jährigen.

Wie jetzt erst angezeigt wurde, sollen sich am Dienstagnachmittag zwei Frauen unter einem Vorwand Zutritt zum Haus eines 85-jährigen Mannes verschafft und ihn bestohlen haben. Das teilt die Polizei jetzt mit.

Das Duo soll den Senior zwischen 14 und 15 Uhr in seinem Garten angesprochen und ihn zunächst um ein Getränk gebeten haben. Während seiner Abwesenheit sollen die beiden Frauen mehrere Schränke durchwühlt und Bargeld und Schmuck entwendet haben. Erst am nächsten Tag vertraute sich das Opfer einer Angehörigen an, welche die Polizei verständigte. Die beiden Täterinnen werden als etwa 20 bis 30 Jahre alt mit südosteuropäischem Aussehen beschrieben. Eine der Frauen soll schlank gewesen sein, beide sollen hochdeutsch oder schwäbisch gesprochen haben. Personen, denen die beiden Frauen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07529/971560 mit dem Polizeiposten Vogt in Verbindung zu setzen.