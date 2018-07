Frauen auf dem Bauhof sind selten

Wer auf einem kommunalen Bauhof arbeiten will muss kräftig, stark, muskelbepackt und ein Mann sein. Mitnichten! In Vogt hat eine zierliche junge Frau die Männerbastion geknackt und arbeitet seit Februar 2009 auf dem Bauhof. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Vogt ist sie die erste Frau im Team.

Von unserer Mitarbeiterin Gabriele Hoffmann

Mag es in städtischen Bauhöfen vielleicht schon die eine oder andere Frau geben, in ländlichen Gemeinden ist Maria Neisener die absolute Ausnahme. Vom hohen Norden, von der Insel Rügen, hat es sie tief in den Süden, ins Allgäu, nach Vogt verschlagen. Gärtnerin oder Tierpflegerin, das waren die Traumberufe von Maria Neisener, doch beim Praktikum als Tierpflegerin merkte sie, das ist nicht ihr Ding, sondern doch lieber Gärtnerin. Eine Lehrstelle auf Rügen zu finden war unmöglich. Auch in ganz Norddeutschland – Fehlanzeige Doch die junge Inselbewohnerin ließ sich so leicht nicht von ihrem Ziel abbringen und suchte bundesweit eine Lehrstelle.

Bei der Baumschule Seidel in Aulendorf-Haslach sie fündig und absolvierte dort von 2003 bis 2006 eine Lehre als Gärtnerin/ Fachrichtung Baumschule. Es war ein schwerer Schritt für die damals 17-Jährige, quer durch die Republik zu ziehen. „Anfangs hatte ich noch schlimmes Heimweh“, erinnert sich Maria Neisener. Heute ist die mittlerweile 24-Jährige in ihrer neuen Heimat Vogt fest im Sattel. Dass sie nach Vogt wechselte verdankt sie ihren Fachkenntnissen und zum Teil sicher auch ihrem resoluten Auftreten. „Nichts ist unmöglich“, ist ihr Wahlspruch. Im Auftrag der Baumschule Seidel war sie zuständig für das Anlegen des Walls am neuen Baugebiet Höferwiesen. Dort sprach Bauhofleiter Haller sie an, ob sie nicht Lust hätte, sich um die frei werdende Stelle des in Rente gehenden Gärtners zu bewerben. Gesagt getan und unter mehreren Bewerbern entschied sich der Gemeinderat für die Frau aus dem hohen Norden. Zu ihrem speziellen Aufgabenbereich gehört das Gelände rund um das Sportheim, Grünflächen- und Blumenpflege, Anlegen von Beeten, und im Winter auch der Winterdienst. Eine Hauptaufgabe ist der Dienst im Friedhof, mit Vorbereitung und Nachsorge bei Beerdigungen. Anfangs erntete sie da noch erstaunte Blicke. Der Umgang mit den Toten macht ihr keine Probleme. „Ich bin noch nicht so lange in Vogt, da kenne ich die Leute nicht“, sagt sie.

Wie zum Bauhof kam Maria Neisener auch zur Feuerwehr Vogt, nämlich durch Anfrage von aktiven Feuerwehrleuten,die gleichzeitig mit ihr den LKW-Führerschein machten. Auch bei der Feuerwehr ist sie die einzige Frau, hat bereits den Grund- und den Funkkurs besucht und absolviert gerade den Maschinistenlehrgang. Schwierigkeiten in den rein männlichen Umfeldern, die hat sie nicht. „Meine Kollegen im Bauhof haben mich vom ersten Tag an gut aufgenommen“, erklärt sie. Machos bin ich hier nicht begegnet.“ Und wenn, dann würden die bei der quirligen jungen Dame wohl auf Granit beißen. Das glaubt man ihr aufs Wort.

Bauhof Vogt: Fünf Mitarbeiter und derzeit zwei Ein-Euro-Jobber sind auf dem Bauhof angestellt. Der Jahresetat beläuft sich auf 325 500 Euro. Der Winterdienst kostet je nach Witterung zwischen 80 000 und 120 000 Euro. Zum Aufgabenbereich des Bauhofs zählen die Straßenunterhaltung, die Pflege von Grünflächen, Reparaturen an kommunalen Gebäuden und die Betreuung der rollenden Wertstoffkiste.