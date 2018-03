Franziska Jehle und Efrem Tadese gewinnen die Crosslaufserie

Franziska Jehle (LG Welfen) hat am Sonntagnachmittag den vierten Lauf der 41. Oberschwäbischen Crosslaufserie bei den Frauen in Vogt gewonnen. Es war nach Blitzenreute der zweite Sieg im vierten Lauf, mit dem sich die 19-jährige Fronhofenerin auch den Gesamtsieg der Crosslaufserie sicherte. Sieger bei den Männern in Vogt war Efrem Tadese (SSV Ulm 1846), der damit ebenfalls die Gesamtwertung gewann.

Tadese hätte ein zweiter Platz genügt, um die Serienwertung zu gewinnen, doch auf Rechenspielchen wollte sich der Ulmer Spitzenläufer nicht einlassen. Der Gesamtsieg bei der Mannschaft ging sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern an den SSV Ulm 1846. Zweiter bei den Frauen und Männern wurde die LG Welfen.

Dreikampf bei den Frauen

143 Läufer waren im Vogter Wald beim Skilanglaufparcours Damoos am Start, um den Seriensieger zu ermitteln. Vier Runden à zwei Kilometer waren zu laufen, auf einer Strecke, die vom SC Vogt wieder bestens präpariert worden war. Es war schon lange nicht mehr so spannend wie in diesem Jahr – alle Entscheidungen waren noch offen. Bei den Frauen war es der zu erwartende Dreikampf zwischen Franziska Jehle, Salome Kirchner (SC Vöhringen) und Lucie Moisson (TV Kempten). Jehle lief gar nicht erst auf Platzierung, sondern beherzt vorne weg. Gut 20 Sekunden nahm die LG-Welfen-Läuferin ihrer Konkurrentin Kirchner gleich in der ersten Runde ab, Moisson distanzierte sie sogar auf 30 Sekunden.

Während der Abstand zu Kirchner bis ins Ziel konstant blieb, wuchs der Abstand zu Moisson auf mehr als eine Minute an. Nach 25:28 Minuten kam Jehle als Siegerin ins Ziel. „Die Strecke in Vogt liegt mir einfach“, freute sie sich. „In Bad Waldsee und Birkenhard bin ich langsam angelaufen, was aber nicht so mein Ding ist.“ 22 Sekunden später lief Kirchner über den Zielstrich. „Ich habe schon Druck gemacht auf Franzi, aber die war einfach zu stark“, lobte Kirchner. Moisson brauchte für die vier Runden 26:36 Minuten, sie musste als Vierte noch Verena Cerna (26:32) vom SSV Ulm 1846 den Vortritt lassen. „Ich bin eher eine Straßenläuferin“, sagte Moisson, „Waldboden ist nicht so mein Terrain.“

Enges Rennen bei den Männern

Bei den Männern hätte Efrem Tadese (SSV Ulm) Platz zwei in Vogt für den Gesamtsieg genügt. Doch schon nach einer Runde wurde klar: Tadese läuft auf Sieg. Hartnäckig hefteten sich seine Vereinskameraden Fabian Konrad und Aimen Haoubi an seine Fersen. Allerdings hätte Haboubi in Vogt einen Sieg gebraucht, um die Serienwertung noch zu gewinnen. Tadese durfte dabei maximal Dritter werden. In einem packenden Zielsprint nahm Tadese dem Zweitplatzierten Konrad vier Sekunden ab. Haboubi kam sechs Sekunden nach Konrad als Dritter ins Ziel. Am Samstag war das bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Crosslauf in Essingen noch umgekehrt. Haboubi wurde baden-württembergischer Meister, Tadese Dritter. „Efrem hat sich wohl geschont“, sagte Haboubi mit einem Augenzwinkern. „Aber Spaß bei Seite, er hat die Serie verdient gewonnen.“ Nach Platz drei 2016 und Platz zwei 2017 holte sich Tadese erstmals die Gesamtwertung bei der Crosslaufserie Oberschwaben.

Die Mannschaftswertung bei den Frauen ging an den SSV Ulm 1846. Die LG Welfen mit Franziska Jehle, Karin Straub und Iris Fischer hätte in Vogt die Mannschaftswertung gewinnen müssen, um die Ulmer noch von Platz eins zu verdrängen. Auch die LG-Männer mit Matthias Heer, Sebastian Kestler und Michael Müller sicherten sich mit dem dritten Platz in Vogt Platz zwei in der Gesamtwertung. Erster wurde auch hier der SSV Ulm 1846.

Hauptlauf (8 Kilometer) Frauen: 1. Franziska Jehle (25:28 Minuten), 2. Salome Kirchner (25:50), 3. Verena Cerna (26:32), 4. Lucie Moisson (26:36), 5. Paulina Wolf (27:02) – Männer: 1. Efrem Tadese (22:10), 2. Fabian Konrad (22:14), 3. Aimen Haboubi (22:20), 4. Jakob Mayer (22:24), 5. Sebastian Kuhn (22:38) – Mannschaft Frauen: 1. TV Kempten (Lucie Moisson, Natalie und Angelika Rauh), 2. LG Welfen (Franziska Jehle, Karin Straub, Iris Fischer), 3. SC Vöhringen (Salome Kirchner, Larissa Sauter, Sarah Bußmann) – Männer: 1. SSV Ulm 1846 (Efrem Tadese, Fabian Konrad, Aimen Haboubi), 2. TV Kempten (Edwin Singer, Sascha Leitke, Marc Schmidt), 3. LG Welfen (Matthias Heer, Sebastian Kestler, Michael Müller).

Gesamtwertung Frauen: Franziska Jehle (1/3/5/1), 2. Salome Kirchner (2/3/2/2), 3. Lucie Moisson (-/1/4/4), 4. Verena Cerna (3/5/6/3), 5. Lisa Thaler (5/4/7/-) – Männer: 1. Efrem Tadese (3/1/2/1), 2. Aimen Haboubi (-/4/1/3), 3. Fabian Konrad (-/2/5/2), 4. Jakob Mayer (-/3/4/4), 5. Sebastian Kuhn (5/5/-/5) – Mannschaft Frauen: 1. SSV Ulm 1846 (2/1/1/-), 2. LG Welfen (1/3/2/2), 3. SC Vöhringen (4/2/3/3) – Männer: SSV Ulm 1846 (-/1/1/1), 2. LG Welfen (1/4/2/3), 3. TSG Ehingen LA (3/7/3/4).