In der letzten Vogter Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause am 20. Juli hat es einen Wechsel in der CDU-Fraktion gegeben.

Wie die Partei mitteilt, schied Franz Schuster nach mehr als 13 Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus. Nachgerückt ist Matthias Ströbele aus dem Teilort Heißen. Der Architekt und Familienvater war als Nachrücker auf Platz 1 der CDU-Liste für den Vogter Gemeinderat