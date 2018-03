Feuerwehr Vogt war 2017 bei 23 Einsätzen gefordert

Die Vogter Feuerwehr musste vergangenes Jahr zu 23 Einsätzen mit einem Zeitaufwand von 483 Stunden ausrücken. Das sagte Kommandant Marcus Lieb bei der Hauptversammlung. Durch drei Neuzugänge und den Austritt eines Kameraden umfasst die Mannschaftsstärke der Einsatzabteilung derzeit 36 aktive Feuerwehrangehörige, darunter zwei Frauen. Die Altersabteilung blieb konstant bei neun Kameraden. Bei der Jugendfeuerwehr sind elf Jugendliche dabei.

Im Rückblick auf die Einsätze in 2017 sprach Lieb von einem normalen Jahr. Es hatte sich um sechs Brandeinsätze, drei Wasserschäden, drei Türöffnungen, zwei Fehlalarme durch automatische Brandmeldeanlage, drei Sturmeinsätze, zwei Einsätze wegen einer Ölspur sowie vier technische Hilfeleistungen gehandelt. Den größten Einsatz hatten die Mitglieder im März bei einem Wohnhausbrand im Damooserweg zu absolvieren, wie es in einer Mitteilung der Wehr heißt. Für 25 Jahre aktiven und ehrenamtlichen Dienst wurde Oberlöschmeister Franz Hymer mit dem Ehrenzeichen der Feuerwehr Baden-Württemberg in Silber ausgezeichnet. Die Kameraden Otto Mauch und Kommandant Marcus Lieb wurden für 30 Jahre und Benedikt Detzel für 35 Jahre mit einer Urkunde und einem Präsent der Gemeinde geehrt.

Aus den Reihen der Altersabteilung erhielten Josef Bautz für über 40 Jahre, Anton Schorer für über 50 Jahre und Hans Reber Sen. für 65 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr eine Urkunde und ein Präsent der Gemeinde Vogt. Bürgermeister Smigoc und Kommandant Lieb beförderten Markus Schädler zum Hauptfeuerwehrmann.