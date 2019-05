Festliche Musik zum Muttertag

Das „Trio cantate e musica“ konzertiert am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr in der Kirche St. Anna in Vogt. Bei diesem Konzert werden Werke wie die Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ von J.S. Bach, die „Ankunft der Königin von Saba“ von G.F. Händel und das „Et in carnatus“ aus der Missa in C von W.A. Mozart vorgetragen. Außerdem kommen „My lovely Celia“ von G. Munro und „Dank sei dir Herr“ von G.F. Händel zur Aufführung. Die Zuhörer erwartet laut Mitteilung die Kombination von Gesang und Instrumentalmusik sowie der Einsatz unterschiedlich gebauter und gestimmter Instrumente. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Foto: Veranstalter