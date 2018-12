Festliche Musik zum Jahresausklang

Auch in diesem Jahr findet zum Jahresausklang an Silvester in der St.-Anna-Kirche in Vogt eine Aufführung für zwei Trompeten und Orgelbegleitung statt. Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Die professionellen Trompeterinnen Katharina Bertsch-Weber sowie Margit Csökmei haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das von Barockrepertoire bis zu solistischen Stücken reicht. Margit Csökmei ist koordinierte Solotrompeterin im Schwedischen Kammerorchester Örebro. Unter anderem ist sie Preisträgerin internationaler Wettbewerbe für Trompete, unter anderem des Gheorge-Dima-Wettbewerbes. Katharina Bertsch-Weber erhielt den ersten Preis beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert in Jena und hat in zahlreichen Sinfonieorchestern gespielt. Matthias Burth, Organist in Bad Saulgau, ist hauptberuflich Jurist in Freiburg. Er wird das Duo an der Orgel begleiten. Foto: T. Epp