Mit dem Fuß hat ein Jugendlicher ein Fenster im Erdgeschoss einer Gaststätte in der Ravensburger Straße zertrümmert. Die Tat geschah laut Polizei am Dienstag gegen 1.15 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelte den Tatverdächtigen noch am gleichen Tag. Der 15-Jährige räumte letztendlich die ihm zur Last gelegte Straftat ein.

