Fahrerin bleibt bei Autoüberschlag unverletzt

Bei einem Unfall auf der L 324 am Dienstag gegen 20 Uhr zwischen Vogt und Mosisgreut hat sich ein Auto überschlagen. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Die 30-jährige Audi-Fahrerin fuhr auf der L 324 von Vogt kommend in Fahrtrichtung Mosisgreut. Auf Höhe Mosisgreut kam sie vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts in das Bankett, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Durch zu starkes Gegenlenken geriet die 30-Jährige über die Gegenfahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst befreien und blieb glücklicherweise unverletzt.

Durch den Unfall entstand am Auto ein Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro sowie ein geringer Flurschaden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste von der Freiwilligen Feuerwehr Vogt eine kleine Fläche Erdreich abgetragen werden. Die Feuerwehr war mit fünf Einsatzkräften und zwei Einsatzfahrzeugen am Unfallort. Das Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.