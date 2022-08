Fahrer muss sich wegen mehrerer Delikte verantworten

Strafrechtliche Konsequenzen hat der Donnerstagabend für einen 40-Jährigen, nachdem dieser an einem Hofladen in Wiesholz aufgefallen ist. Der 40-Jährige soll vor dem Laden ein junges Paar angepöbelt und beleidigt haben. Nachdem er alkoholisiert wirkte, aber nichtsdestotrotz in ein Auto stieg und davonfuhr, verständigte das Paar die Polizei. Die Beamten fanden den 40-Jährigen zu Hause, heißt es im Bericht

Da er deutlich nach Alkohol roch und auch ein Atemalkoholtest einen erhöhten Wert anzeigte, kündigten die Beamten ihm daraufhin an, sie ins Krankenhaus begleiten zu müssen um dort Blut abzugeben. Da der Mann während der polizeilichen Maßnahmen zunehmend aggressiver wurde, legten ihm die Polizisten Handschellen an. Dagegen sperrte sich der 40-Jährige zunächst und verletzte dabei eine Beamtin. Ihm wurde letztlich in einem Krankenhaus Blut entnommen.

Sollte die Untersuchung der zwei Blutproben einen zu hohen Alkoholgehalt bestätigen, hat der 40-Jährige neben Strafanzeigen wegen Widerstands und Beleidigung auch mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu rechnen.