Ersatzgeschwächte Vogter Handballer verlieren

Wieder haben die Handballer des HCL Vogt gut mitgespielt, aber wieder sind sie auswärts ohne Punkte geblieben. Die aktuelle Auswärtsserie des HCL bleibt damit nicht von Erfolg gekrönt. Dass die Aufgabe bei den schnellen Ulmer Nordstädtern schwer sein würde, war laut Mitteilung allen klar. Am Ende verlor der HCL in der Bezirksliga beim SC Lehr mit 28:32 (12:12).

Nach überstandener Grippephase konnte der Kader zwar wieder aufgefüllt werden. Aber in David Merturi als Abräumer, Roland Nreca als Rückraumkraft und Kreisspieler Felix Hecht gab es erneut drei Ausfälle. So musste unter anderem Co-Trainer Christian Rist einspringen. Vogt ging laut Trainer Ivan Culjak couragiert in die Partie und hatte sich auf die Stärken der Gastgeber gut eingestellt. Fast durchweg hielten die Vogter in der ersten Halbzeit die Führung – in Überzahl zog Lehr aber durch zwei Tore in Folge zum 12:12 gleich. Ab der 37. Minute war nach einem verworfenen Siebenmeter beim Stand von 18:16 für Lehr ein Knick im Spiel des HCL zu spüren. Vogt verlor zu viele Bälle und konnte den Angriff nicht stoppen. Nach Auszeit fingen sich die Vogter zwar etwas und verkürzten auf 20:23. Es folgten jedoch wieder einige Fehler und Lehr zog auf 32:24 davon. „Die Moral und das Spielkonzept waren augenscheinlich dahin“, meinte Culjak. Die Vogter gaben aber nicht auf und kamen in der Schlussphase durch vier Tore in Folge noch ein bisschen heran. Gefreut haben sich die Vogter, dass Rechtsaußen Valentin Kernbach sein erstes Punktspiel seit Oktober 2020 bestreiten konnte. Nun hat der HCL ein spielfreies Wochenende.