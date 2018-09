Ein Hemd für drei Euro, gute Laune gratis

„Warum sollten wir das alles wegschmeißen?“, fragt Gisela Löchner und macht eine ausladende Handbewegung über Kleiderständer, Hosenstapel und Schuhregal hinweg. Im Vogter Kleiderstüble, einem ehemaligen Kindergartenraum, finden T-Shirts, Röcke, Gummistiefel und Handtaschen neue Besitzer. Waren aus zweiter Hand, die vom Besitzer nicht mehr benötigt werden, für jemand anderes aber zum Super-Schnäppchen werden können. Einkaufen darf jeder. Und weil das Angebot ankommt, wurden die Öffnungszeiten des Kleiderstübles nun erweitert.

Einmal pro Monat ist der Second-Hand-Laden ab sofort am Donnerstagabend geöffnet. „Damit auch Leute vorbeikommen können, die tagsüber beim Arbeiten sind“, sagt Gisela Löchner. Als erster Kunde betritt ein Mann den Raum. Er brauche ein Hemd für eine Hochzeit, berichtet er, und da seine Frau hin und wieder Sachen im Kleiderstüble abgebe, wollte er doch mal schauen, ob sich eine geeignete Oberbekleidung finden lasse.

Zehn Minuten später ist ein Hemd gefunden. Es kostet drei Euro, die Beratung gibt’s kostenlos dazu. „Ein echtes Schnäppchen“, freut sich der Kunde. Und außerdem nachhaltig, betont Gisela Löchner: Nur weil ein Kleidungsstück nicht mehr passt oder gefällt, muss es noch lang nicht im Müll landen. Den Weg in die Regale des Kleiderstübles finden dabei nur Sachen, die gut erhalten und sauber sind. „Wir schauen alles genau an“, sagt Gisela Löchner. Manchmal müsse man etwas zurückweisen, im Extremfall auch direkt entsorgen.

Doch die meisten Sachen sind einwandfrei, und so hat das Kleiderstüble der Vogter Kolpingsfamilie einen beachtenswerten Umsatz: Pro Öffnungstag nimmt das ehrenamtliche Team im Schnitt 500 Teile an und verkauft rund 150, sagt Gisela Löchner, die sich zusammen mit neun anderen Frauen die Dienste teilt. Die Kunden kommen aus Vogt und den umliegenden Gemeinden, regelmäßig reise sogar eine Frauengruppe aus Biberach zum Shopping an. Was nicht verkauft wird, geht an die Pater-Berno-Stiftung, die arme Menschen in Rumänien unterstützt. Und sogar kaputte oder schmutzige Kleidungsstücke werden im Sinne der Nachhaltigkeit verwertet: „Die geben wir zur Aktion Hoffnung, die die Textilien recycelt, zum Beispiel, indem sie zu Malerteppichen verarbeitet werden“, erklärt Gisela Löchner. „Die gesamten Einnahmen aus dem Laden gehen als Spenden an Institutionen für Hilfsbedürftige in der Nähe, also in Vogt oder Ravensburg, und auch europa- und weltweit, zum Beispiel an Ärzte ohne Grenzen.“

Vom Vorhang bis zum Rollator

Angefangen hatte alles mit einer Hand voll Männerhemden. Die hingen an einer Kleiderstange im Sozialladen Solisatt. Dort können Menschen mit wenig Geld Lebensmittel einkaufen, „und unsere Männer kamen irgendwann auf die Idee, auch ein paar Hemden zu spenden“, berichtet Gisela Löchner. Zu drei Euro pro Stück wurden diese quasi ins Sortiment des Lebensmittelladens integriert, den die Vogter Kolpingsfamilie seit zehn Jahren betreibt.

Irgendwann legte dann jemand ein paar Handtücher dazu, eine Babyausstattung wurde gespendet – und die Kleiderstange reichte längst nicht mehr aus. Ein paar Kolpings-Frauen bezogen mit den Second-Hand-Kleidungsstücken einen kleinen Nachbarraum im ehemaligen Kindergarten St. Josef, den die Kirchengemeinde mietfrei zur Verfügung stellt. Als im Jahr 2015 Flüchtlinge auch nach Vogt und die umliegenden Gemeinden kamen und dringend Winterkleidung benötigten, wurde auch bei der Kolpingsfamilie in Vogt eifrig gesammelt – und schon drohte der Raum aus allen Nähten zu platzen. „Der Pfarrer hat dann gesagt, wir sollen in den größeren Raum umziehen“, erinnert sich Gisela Löchner.

Und hier steht sie nun und präsentiert nicht ohne Stolz das Werk des inzwischen zehnköpfigen Kleiderstüble-Teams: „Damen, Herren, Kinder“ – begleitet von Fingerzeigen in die entsprechenden Richtungen, so lautet die gut gelaunte Begrüßung für Erstkunden. Auch Vorhänge, Schulranzen und ein Rollator haben hier schon den Besitzer gewechselt. „Es ist schön, dass gute Sachen weitergegeben werden“, findet Gisela Löchner. „Egal, ob jemand viel oder wenig Geld hat.“