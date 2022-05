Ehrennadeln für besondere Verdienste im Chorwesen

Am vergangenen Samstag trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter der 112 im Oberschwäbischen Chorverband (OCV) organisierten Gesangvereine zur 137. Hauptversammlung in der Sirgensteinhalle in Vogt. Neben den üblichen Regularien standen die Ehrungen für besondere Verdienste im Chorwesen im Mittelpunkt, teilt der Verband mit. Unter den Geehrten waren auch fünf verdiente Mitglieder aus der Sängerregion Bad Saulgau. Seit 39 Jahren ist Ursula Jankowski Chorleiterin, derzeit beim Liederkranz Aulendorf, beim Singkreis Bondorf und beim Liederkranz Bolstern. Simone Dangel ist die Gründerin der „Young Voices“ 1995 und bis heute Leiterin dieses Ensembles. Hildegard Steinle führte bis zu ihrem Ausscheiden 22 Jahre lang den Singkreis Bondorf als Vorsitzende. Als Organisatorin von Konzerten und der Bondorfer Sichelhenke sei sie das Gesicht des Singkreises und der unermüdliche Motor gewesen, schreiben die Verbandsmitglieder. Ein Viertel Jahrhundert lang ist Wolfgang Knoll der Vorsitzende des Liederkranz Königseggwald und war zusammen mit seinem Verein einer der Garanten der Chorserenade „Parklichter 2015“ im Schlosspark von Königseggwald. Diese vier erhielten für ihr Engagement mit der Goldenen Verbandsehrennadel die höchste Auszeichnung, die der Chorverband zu vergeben hat. Zudem wurde Eugen Kienzler nach über 20 Jahren im Präsidium, davon 15 Jahre als Geschäftsführer, aus dem Amt verabschiedet und zum Ehrenmitglied des OCV ernannt.