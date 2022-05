Ehre, wem Ehre gebührt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Hauptversammlung des OCV in Vogt wurden 21 Funktionäre und 3 Chorleiterinnen für besondere Verdienste um den Chorgesang geehrt. Es gibt noch Idealisten, die sich in ihren Funktionen und Ämtern für den Fortbestand des Kulturguts „Singen“ über viele Jahrzehnte zum Wohle der Allgemeinheit einbringen. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt sich in den Vereinen, die bereits einige Ämter nicht mehr besetzten können.

Für diese außerordentliche Leistung wurden folgende Leistungsträger geehrt: Ehrung für besondere Verdienste vom SCV: Erwin Gering; Vizepräsident (OCV); Alois Cornely; Beisitzer und Schriftführer (OCV); Siegmar Schmidt; Pressereferent / IT-Beauftragter (OCV); Birgit Barth; Beirätin/ Jugendbeauftragte (OCV); Anton Buck; Vorsitzender (Liederkranz Vogt); Goldene Verbands-Ehrennadel vom DCV (Chorleiter): Simone Dangel (Young Voices Altshausen); Ursula Jankowski (verschiedene Vereine); und Brigitte Mack (Liederkranz Kirchdorf); Silberne Verbandsehrennadel vom OCV: Eleonore Buhmann (Liederkranz Vogt); Roland Burth (Liederkranz Bolstern); Erich Guter (MGV Concordia Untersulmetingen); Martin Petretti (Liederkranz Vogt); Georg Romer (GV Frohsinn lngerkingen); Helmut Welte (MGV Steinhausen-Muttensweiler); Andrea Ewert (Liederkranz Eberhardzell); Goldene Verbandsehrennadel vom OCV: Hildegard Steinle (Singkreis Bondorf); Wolfgang Knoll (Liederkranz Königseggwald); Heinz Seitz (MGV Schemmerhofen); Rudolf Erhart (Liederkranz Reinstetten); Hubert Jäck (MGV Frohsinn Ummendorf); Alois Rothenhäusler (Liederkranz Alttann); Gerhard Schreg (MGV Frohsinn Biberach); Bruno Geiger (MGV Unteressendorf); Otto Jäger (Liederkranz Vogt).

Hierfür gebührt allen Respekt und Anerkennung.