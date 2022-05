Edgar Mendler neuer Vorsitzender beim Liederkranz Vogt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Liederkranz Vogt hat bei seiner Jahreshauptversammlung eine neue Vorstandschaft gewählt. Nach über 50-jähriger Tätigkeit in der Vorstandschaft, davon 27 Jahre als 1. Vorsitzender, trat Anton Buck nicht mehr zur Wahl an. Auch Eleonore Buhmann, Geschäftsführerin des Liederkranz Vogt, stellte sich nach 22 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit nicht mehr zur Wahl.

Bei den Neuwahlen wurde Edgar Mendler einstimmig zum 1. Vorsitzenden gewählt, Ebenfalls einstimmig wurde Dr. Beate Bürger zur 2. Vorsitzenden gewählt. Gabi Hagen übernimmt das Amt des Schriftführers und Michael Brune das Amt des Kassiers. Neu in der Vorstandschaft ist auch Gabi Klamer (Beisitzer) und Claudia Zoll (Beisitzer). Edgar Hagen (Notenwart), Martin Bürger (Beisitzer), Egon Schattmaier (Beisitzer) und Ola Weiland (Beisitzer) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die beiden scheidenden Vorstandsmitglieder wurden mit Blumen und einem Geschenk verabschiedet.

Der neue Vorsitzende Edgar Mendler bedankte sich bei Anton Buck für sein über 50-jähriges Engagement in der Vorstandschaft des Vereins. In Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste habe die Vorstandschaft beschlossen, Anton Buck zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen.

Anton Buck war sichtlich bewegt und bedankte sich für die Würdigung seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit im Verein. In seiner Abschiedsrede spannte er einen Bogen über die vergangenen 50 Jahre und erinnerte an die sehr erfolgreichen Konzerte unter den verschiedenen Dirigenten. Er bedankte sich bei allen für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit und wünschte der neu gewählten Vorstandschaft für die Zukunft gutes Gelingen.

In seiner anschließenden Rede bedankte sich Bürgermeister Peter Smigoc bei den scheidenden Amtsträgern für ihr deren ehrenamtliche Tätigkeit. Das langjährige Engagement von Anton Buck habe den Liederkranz sehr stark geprägt und habe so für große Kontinuität im Verein gesorgt. Dies habe maßgeblich dazu beigetragen, dass der Liederkranz in den vergangenen Jahrzehnten sehr erfolgreich war.

Bürgermeister Smigoc gratulierte der neuen Vorstandschaft zur Wahl und wünschte viel Glück für die kommenden Aufgaben.

Für langjährige Treue zum Chorgesang wurden folgende Sänger/Innen geehrt: Rosmarie Weber für 50 Jahre, Marianne Teichert für 30 Jahre, Ola Weiland und Edgar Mendler für jeweils 20 Jahre. Wir gratulieren allen Geehrten herzlich.