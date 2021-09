Drei, zwei, eins - los!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf dem Sportplatz in der Jahnstraße herrschte am Samstag, 28.08.2021 um 08:30 Uhr schon eifriges Vorbereiten. Ein Team des SC-Vogt bereitete bei bewölktem, aber regenfreiem Himmel alles Erforderliche für den „Kuscheltierlauf“ des Ferienprogramms vor.

Und es hatte noch nicht 09:00 Uhr geschlagen, da kam auch schon der erste kleine Laufkandidat und wurde vom Tagesmaskottchen, dem SC-Zebra begrüßt. Er lief noch alleine, aber voll Eifer seine 400 m Runde. Er kam gerade unter Applaus ins Ziel, da hatten sich schon weitere Läuferinnen und Läufer angemeldet. Gemäß der Corona-Auflagen gaben sie bei der Anmeldung ihre Gesundheitserklärung ab, wurden in der Liste abgehakt und nun konnte ein Start erfolgen. Auf Kommando der SC-Vorsitzenden legten die Kinder in Begleitung von Zebra und Mama, Papa, Oma, Opa oder alleine los. Alle schafften es immer ins Ziel. Manche hatten so viel Spaß am Laufen gefunden, dass sie gleich mehrmals mitstarteten.

Nach dem Zieldurchlauf ging es dann nochmals zurück zum Anmeldetisch, wo noch etwas ganz Wichtiges wartete, Hund „Bello“ und Schildkröte „Lotta“ warteten darauf, von den Siegerinnen und Siegern als Kuscheltiergeschenk ausgewählt zu werden. Mit Urkunde und Kuscheltier und strahlenden Augen ging es dann zum Fotografen, der diesen Moment für die glücklichen und zufriedenen Kinder mit ihrer Begleitung im Foto festhielt. Als dann auch noch kurzzeitig die Sonne herausschaute, herrschten rege Aktivitäten rund um Start und Ziel und auf den Zuschauerstufen.

Um Gedränge bei Start und Ziel zu vermeiden halfen weitere Personen, so dass an diesem Vormittag alles ohne Zwischenfälle verlief und alle Kinder zu ihrem Lauf, ihrem gewünschten Kuscheltier und ihrer Urkunde kamen. Kurz bevor der Regen kam, hatten alle Läuferinnen und Läufer das Ziel durchlaufen. Mit einem gegenseitigen Dankeschön von Organisatoren und Teilnehmenden endete dieser erste „Kuscheltierlauf“ in Vogt, bei dem sogar manche Kinder ihr Interesse für die Leichtathletik entdeckt haben. Danke an alle Teilnehmenden und Helfenden für das Gelingen dieses interessanten und sportlichen vormittags.