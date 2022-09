Drei Vogter starten beim Löwenmarsch in Bayern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

zum vierten Mal fand in diesem Jahr der Löwenmarsch von Schloss Kaltenberg in Bayern nach Hohenschwangau statt. Als Läufer mit der Startnummer 408 waren dabei: Jürgen Schäch, Susanne Brillisauer und Thomas Eckert. Dieser gemeinnützige Spendenlauf wurde gegründet von Ludwig Prinz von Bayern. Mit dem Hilfsverein Nymphenburg bauten die Wittelsbacher Schulen in Afrika auf und gaben damit den Kindern Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Bei einem Besuch des Prinzen dort sah er aber auch, dass die Realität eine andere war. Gerade in Turkana, einem der ärmsten Gebiete Kenias, liegt das Pro-Kopf-Einkommen bei weniger als einem Dollar pro Tag. Es gibt wenig Chancen für eine Ausbildung, dafür eine hohe Arbeitslosigkeit und wenig Jobs. Die Ausweglosigkeit führt nicht selten in die Drogensucht oder über unsichere Wege in die Flucht nach Europa. So entstand die Idee, einen Campus aufzubauen, der berufliche Fähigkeiten vermittelt, mit denen die Absolventen als Selbständige eine eigene Zukunft aufbauen können. Alle bisher gesammelten Spenden fließen ohne Abzüge nach Kenia in das Projekt Learning Lions. Wir Drei fanden das ein großartige Idee. Wir laufen gerne und dafür Spenden zu sammeln, machte den Lauf nur noch schöner und ließ uns, bereits im Ziel angelangt, unsere Fußschmerzen vergessen. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen, die gespendet haben. Es können auch noch weiter Spenden getätigt werden an: LÖWENMARSCH e.V., Sparkasse Landsberg-Dießen, Konto: 22648570, BLZ:700 520 60, IBAN: DE71 7005 2060 0022 6485 70 Startnummer 408.