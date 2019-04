Diebstahl auf zwei Baustellen: Zeugen gesucht

Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Material von zwei Baustellen gestohlen.

In einem Fall wurden auf der Baustelle bei Bodnegg-Kofeld, an der Einmündung L 326 zur L 324, fünf Kunststoff-Absperrzäune, vier Absperrbaken und zwei Nissenlampen entwendet. Darüber hinaus wurden auf einer Baustelle auf dem Gemeindeverbindungsweg, von der L 326 kommend, in Richtung Berg ein Kunststoff-Absperrzaun, ein Verkehrszeichenstandrohr, ein Verkehrszeichen mit der Aufschrift „Durchfahrt Verboten“ sowie ein Zusatzschild „Anlieger frei“ geklaut.

Der gesamte Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Aufgrund der Menge wird davon ausgegangen, dass die Täter vermutlich einen Sprinter zum Abtransport benutzt haben. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Vogt, Telefon 07529 / 971560.