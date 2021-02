Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Wochen eine gelbe Ortstafel gestohlen. Beamte des Polizeipostens Vogt stellten laut bericht am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr fest, dass das Ortschild in Richtung Deibers fehlt. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Tafel geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt unter der Telefonnummer 07529/971560 zu melden.